بعد أدائه اليمين الدستورية.. "بايدن" الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

"هاريس" رددت كلمات القَسم

أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء اليمين الدستورية؛ ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للرئيس دونالد ترامب.

كما أدت كامالا هاريس القسم القانوني نائبة لرئيس الولايات المتحدة الـ 46.

ورددت هاريس كلمات القسم أمام قاضية من المحكمة العليا؛ لتصبح أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.


0

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442 08:15 PM

"هاريس" رددت كلمات القَسم

بعد أدائه اليمين الدستورية.. "بايدن" الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 4,377

أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء اليمين الدستورية؛ ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للرئيس دونالد ترامب.

كما أدت كامالا هاريس القسم القانوني نائبة لرئيس الولايات المتحدة الـ 46.

ورددت هاريس كلمات القسم أمام قاضية من المحكمة العليا؛ لتصبح أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.


الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021