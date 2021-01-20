بعد أدائه اليمين الدستورية.. "بايدن" الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة

"هاريس" رددت كلمات القَسم

أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء اليمين الدستورية؛ ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية خلفًا للرئيس دونالد ترامب.

كما أدت كامالا هاريس القسم القانوني نائبة لرئيس الولايات المتحدة الـ 46.

ورددت هاريس كلمات القسم أمام قاضية من المحكمة العليا؛ لتصبح أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.



