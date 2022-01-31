يندرج تحت برنامج جودة الحياة .. "العلا" تشهد حفل تدشين "طواف السعودية 2022"

بحضور نائب وزير الرياضة

بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، شهدت محافظة العلا اليوم الاثنين، حفل تدشين سباق "طواف السعودية 2022"، الذي يقام في المملكة للمرة الثانية وتنظمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات وتحت مظلة الاتحاد الدولي UCI.

وينطلق سباق "طواف السعودية 2022" الذي يندرج تحت برنامج جودة الحياة يوم غدٍ الثلاثاء في مرحلته الأولى، ويستمر حتى السبت المقبل 5 فبراير 2022م، بمشاركة 15 فريقاً عالمياً، وبمسافة تبلغ 831.3كم.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم أمام "جبل الفيل" أحد أبرز المعالم السياحية في العلا، استعراض الفرق المشاركة وهي: بحرين فيكتوريوس (بريطانيا)، بورا - هانسجروهي (ألمانيا)، كوفيديس (فرنسا)، لوتو سودال (بلجيكا)، "كويك ستيب ألفا فينيل" (بلجيكا)، بايك إكسينج – جيكو (أستراليا)، فريق DSM (هولندا)، فريق الإمارات (الإمارات)، ألبسين-فينيكس (بلجيكا)، بي آند بي هوتيلز – كيه تي إم (فرنسا)، أركيا – سامسيك (فرنسا)، توتال إنرجيز (فرنسا)، فريق ركوب الدراجات أونو إكس برو (النرويج)، الفريق الكويتي المحترف للدراجات (الكويت)، تيرينجانو بوليجن للدراجات (ماليزيا).

كما تضمن الحفل عرضاً لتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، حيث ستنطلق غداً المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي "وينتر بارك"، فيما تبدأ المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات، أما الجولة الثالثة فستبدأ من أمام بئر تيماء هداج، على أن تكون المرحلة الرابعة من المنتزه الشتوي، فيما سيختتم السباق في جولته الخامسة بالبلدة القديمة في العلا.

الجدير بالذكر أن السباق سيصاحبه عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، في مقدمتها سباق الجمهور، والسباق النسائي، وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدرجات، إلى جانب سباقٍ مخصص للأطفال.