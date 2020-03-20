"صحة الطائف" تُعلن تعليق مواعيد "فحص ما قبل الزواج"

دعت للالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "كورونا"

أعلنت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف، تعليق مواعيد فحص ما قبل الزواج حتى إشعار آخر.

ويشمل تعليق المواعيد عدم استقبال وتسجيل المقبلين على الزواج بمراكز الفحص في بنك الدم المركزي بالطائف ومستشفيات الخرمة وتربة ورنية والمويه وميسان.

وطالبت إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الطائف من الجميع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.