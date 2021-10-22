للمرة الثالثة.. البلدية تحتجز أغنام سائبة بقيا جنوبي الطائف وتُخالف أصحابها

‏وجودها غير حضاري.. وتهديد لسالكي الطريق

احتجزت بلدية قيا التابعة لأمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "إدارة الخدمات" للمرة الثالثة خلال أسبوعين، مجموعة من الأغنام السائبة في بعض الطرقات العامة، في حين سجلت مخالفات بحق أصحابها.

‏وأكدت "بلدية قيا" عبر حسابها في تويتر، أن انتشار ظاهرة ترك الأغنام السائبة ظاهرة غير حضارية ومشوهة للمنظر الحضاري، وأن فيها تهديد لسلامة عابري الطريق، وكذلك اعتداء على الأشجار والممتلكات العامة.