الأزمة مستمرة منذ 4 أعوام.. مطالبات بسفلتة حي المجد بينبع

معاناة الأهالي مع الغبار والطين مستمرة رغم البلاغات المتكررة

ناشَدَ سكان حي المجد في "ينبع البحر" الذي يُعتبر من أقدم الأحياء في المحافظة، إنهاء معاناتهم من الغبار والطين نتيجة عدم سفلتة شوارع الحي عقب كشطها منذ عام 4 أعوام.

وقال المواطن عمر حويس نيابة عن أهالي الحي: نسكن في ينبع البحر خلف الغرفة التجارية في حي المجد المكتظ بالسكان، ويعتبر من أقدم الأحياء في هذه المدينة الحضارية؛ حيث إنه في عام 1439هـ تم كشط الأسفلت في جميع شوارع الحي لإعادة السفلتة؛ إلا أنه -وبكل أسف- لم يتم إعادة الأسفلت في بعض شوارع الحي منذ ذلك التاريخ.

وأضاف: رفعنا أكثر من ستين بلاغًا على الرقم 940، ولم يتم شيء، كما رفعنا أكثر من 50 بلاغًا على تطبيق "بلدي" دون أي فائدة، وتقدمنا للبلدية في محافظة "ينبع البحر"، ولم نجد حلًّا لهذه المشكلة، ثم توجهنا بعدها للإمارة ولم نجد حلًّا.

وتابع: نعاني من الغبار والطين أثناء هطول الأمطار، ولا نعلم أين نجد الحل، ونناشد الجهات المعنية بالالتفات إلى مشكلتنا وإنهائها.