رويترز: ميسي يتوصل إلى اتفاق للانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان

قالت: من المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات القليلة المقبلة

قالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية، في موقعها على الإنترنت، الثلاثاء، إن ليونيل ميسي؛ توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان للانتقال إلى النادي الفرنسي.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يصل إلى باريس خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسبق للصحف الفرنسية أن كشفت عن عرض سان جيرمان الذي قدّمته لميسي لمدة سنتين قابلة للتجديد لعام إضافي وأجر سنوي بلغ 40 مليون يورو، وفق رويترز.

ويعد ميسي، البالغ عمره 34 عاماً والهداف التاريخي لكل من الأرجنتين وبرشلونة، أحد أعظم لاعبي العالم عبر العصور.