اعتماد برامج إرشادية لتهيئة طلبة تعليم عسير للعودة الحضورية

للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير، الدكتور أحمد العمري، البرامج الإرشادية الخاصة بتهيئة طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للعودة الحضورية مطلع الأسبوع المقبل.

وتضمنت البرامج المقدمة من إدارتي التوجيه والإرشاد للبنين والبنات إصدار سلسلة إضاءات إرشادية نحو عودة آمنة تبين دور الأسرة والمدرسة في تهيئة الأبناء للعودة حضورياً للدراسة.

كما تبين غرس روح الفرح والسعادة في نفوس الأبناء بالعودة للمدرسة، والتواصل الفعال والمستمر مع المدرسة، وتوجيه المعلمين والمعلمات بضرورة مراعاة المرحلة العمرية واحتياجاتهم.

مع تطبيق الموجه والموجهة الطلابية لأساليب الإرشاد من خلال التدخل بأسلوب مهني مع الطلاب والطالبات المتضررين أثناء الجائحة.

وتناولت الإضاءات بعض المشاكل والمعوقات التي قد تواجه الأبناء كالخوف والخجل ومشكلة قلق الانفصال والعناد، وطرق التعامل معها بأسلوب يتماشى مع الخصائص النفسية والجسمية والعقلية والانفعالية لمراحلهم العمرية واحتياجاتهم، للتخفيف من حدتها ومساعدتهم للعودة للمقاعد الدراسية بشكل أمثل.

واشتملت البرامج على تنفيذ فعاليات ترحيبية وترفيهية في الأسبوع الأول من الدراسة الحضورية، وبما يسهم في تكيف الطلاب والطالبات مع الجور المدرسي، وتقديم الخدمات اللازمة لذوي الاحتياج بشراكة فاعلة مع أولياء الأمور.