"جونسون": بريطانيا ستواصل عمليات الإجلاء من مطار كابول رغم التفجيرات

مخاوف أمريكية من وقوع مزيد من الهجمات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الخميس)، أن بريطانيا ستواصل عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية كابول، على الرغم من الهجوم الذي شهده محيط المطار وأسفر عن ضحايا وجرحى، بحسب ما أوردت "رويترز".



في السياق نفسه، أعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوف من احتمال وقوع مزيدٍ من الهجمات عند مطار كابول.