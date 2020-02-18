إعلان فوز أشرف غني برئاسة أفغانستان

بعد مرور 5 أشهر على الاقتراع

أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، اليوم (الثلاثاء) فوز الرئيس أشرف غني في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الاقتراع.

وذكرت المفوضية أن المرشح عبدالله عبدالله حل ثانيًا بعد "غني"، وفقًا لـ"رويترز".

ويرى معارضو "غني" أن الانتخابات التي أجريت يوم 28 سبتمبر(أيلول) الماضي، شابها تزوير واسع النطاق وواجهت مشاكل فنية وهجمات ومخالفات.

الرئيس أشرف غني أفغانستان

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18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 06:35 PM

بعد مرور 5 أشهر على الاقتراع

إعلان فوز أشرف غني برئاسة أفغانستان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في أفغانستان، اليوم (الثلاثاء) فوز الرئيس أشرف غني في انتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي، وذلك بعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر على الاقتراع.

وذكرت المفوضية أن المرشح عبدالله عبدالله حل ثانيًا بعد "غني"، وفقًا لـ"رويترز".

ويرى معارضو "غني" أن الانتخابات التي أجريت يوم 28 سبتمبر(أيلول) الماضي، شابها تزوير واسع النطاق وواجهت مشاكل فنية وهجمات ومخالفات.

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