"نرشدهم لنؤهلهم" .. جمعية "ألزهايمر" توعي المرضى بأحدث وسائل العلاج

عبر برنامج تأهيلي يحسن استراتيجيات المواجهة لخفض الضغوطات النفسية

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر سلسلة من المشروعات أهمها "نرشدهم لنؤهلهم" وهو عبارة عن برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي مكثف يهدف إلى تحسين بعض استراتيجيات المواجهة وأثره في خفض الضغوطات النفسية لدى مقدمي الرعاية.

وكانت الجلسات الافتراضية التوعوية في مطلع هذه السنة بعنوان "الأدوية والعلاجات.. مرض ألزهايمر" وذلك لمدة ساعة، حيث قدمتها الدكتورة ندى أبو شريع صيدلية استشارية إكلينيكية - مدينة الملك عبد العزيز الطبية، تتحدث فيها عن محاور مهمة وهي أدوية مرض ألزهايمر وأهمية جدولة توقيت الأدوية مع حالة كل مريض والأعراض الجانبية وأهمية التشخيص الأمثل في حال تطور الحالة المرضية وتعارض الأدوية.

وللتسجيل ضمن الورش التوعوية ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الهاتف 0114100112/0112143838. أو من خلال الموقع الإلكترونيalz.org.sa وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzhimer.