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أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين

مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمني

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمني في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين.

ونقل البيان خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة في هذا المصاب الأليم.