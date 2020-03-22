بالفيديو.. توابيت الإيطاليين تملأ الكنائس ولا مكان للجثث في المشرحة

أطباء: العناية المركزة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المصابين

اصطفت عشرات التوابيت جنبًا إلى جنب في مصلى مستشفى كريمونا في شمال إيطاليا، إحدى المؤسسات الطبية الإيطالية التي تكافح لمواجهة الضغوط الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

ونقل موقع "يورنيوز" عن شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أنه بعد أن امتلأت مشرحة المستشفى بالجثث ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الأشخاص الذين فقدوا معركتهم ضد الفيروس القاتل؛ وضعت الجثث في الكنيسة بانتظار دفن محتمل.

المستشفى الواقعة في منطقة لومبارديا المتضررة بشدة جراء انتشار فيروس "كوفيد_19"، امتلأت أسرّة وحدة العناية المركزة فيها بالمصابين.

وقال الأطباء: إن الكثير من الناس يعانون من المضاعفات الناجمة عن إصابتهم بالفيروس، إلا أن وحدة العناية المركزة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المصابين، الأسرّة تمتلئ في غضون يوم واحد.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

9

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441 01:57 PM

أطباء: العناية المركزة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المصابين

بالفيديو.. توابيت الإيطاليين تملأ الكنائس ولا مكان للجثث في المشرحة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 4,532

اصطفت عشرات التوابيت جنبًا إلى جنب في مصلى مستشفى كريمونا في شمال إيطاليا، إحدى المؤسسات الطبية الإيطالية التي تكافح لمواجهة الضغوط الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

ونقل موقع "يورنيوز" عن شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أنه بعد أن امتلأت مشرحة المستشفى بالجثث ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الأشخاص الذين فقدوا معركتهم ضد الفيروس القاتل؛ وضعت الجثث في الكنيسة بانتظار دفن محتمل.

المستشفى الواقعة في منطقة لومبارديا المتضررة بشدة جراء انتشار فيروس "كوفيد_19"، امتلأت أسرّة وحدة العناية المركزة فيها بالمصابين.

وقال الأطباء: إن الكثير من الناس يعانون من المضاعفات الناجمة عن إصابتهم بالفيروس، إلا أن وحدة العناية المركزة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المصابين، الأسرّة تمتلئ في غضون يوم واحد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020