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توقع أن تميل الأجواء للبرودة نهارًا وأن تكون باردة ليلًا بمعظم المملكة

"الممطرة 11" مستمرة.. "خارطة أجواء 24 ساعة" يرسمها "الحصيني"

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة 11.

وقال "الحصيني"، عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أجواء تميل للبرودة نهارًا وباردة ليلًا على معظم المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة".

وأضاف: "من اليوم الأحد 9/ 7 حتى صباح الاثنين 10/ 7/ 1442هـ -بإذن الله- أمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من: (الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والكويت، وقطر).