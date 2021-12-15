"التحالف" يعلن مقتل 140 حوثيًّا في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد تنفيذ 25 استهداًفا أسفرت عن تدمير 15 آلية عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ 25 استهداًفا ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال التحالف: الاستهدافات في مأرب دمرت 15 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 140 عنصرًا.

وأضاف: نفذنا 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين

وأردف التحالف: عمليات الساحل الغربي استهدفت 4 آليات عسكرية ومخازن ذخيرة، وأوقعت خسائر بصفوف المليشيا تجاوزت 25 عنصرًا.