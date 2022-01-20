"الصحة": الإجازة المرضية تصدر تلقائياً عبر "صحتي" للفئات التالية.. وهذه الفئة غير مشمولة

كشفت وزارة الصحة عن أن الإجازة المرضية تصدر تلقائياً للمصابين بحسب مدة التعافي الخاصة بحالتهم الصحية.



وأوضحت وزارة الصحة أن "المصاب مكتمل التحصين" و"مصاب مستثنى" و"مصاب تحت 12 سنة" تصدر الإجازة لهم تلقائياً عبر تطبيق "صحتي".



وأشارت الصحة بأن "المصاب غير مكتمل التحصين" غير مشمول بصدور الإجازات.