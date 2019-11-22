القوز.. العثور على مقيم مشنوقاً داخل منزله و"الشرطة" تحقق

تحقق شرطة محافظة القنفذة في ملابسات العثور على مقيم من الجنسية البنجلاديشية مشنوقاً داخل مقر سكنه بمركز القوز.

وبحسب معلومات "سبق"، فقد تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن يفيد فيه باحتجاز العامل التابع له داخل المنزل، وعند انتقال الدفاع المدني للموقع وفتح الباب؛ وجد العامل من الجنسية البنجلاديشية في العقد الثاني من العمر وهو مشنوق بواسطة حبل حول رقبته.

وتولت شرطة القوز التحقيقات في حيثيات القضية بحكم الاختصاص.