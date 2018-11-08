٧٥ مواطنًا ومواطنة استفادوا من توجيه الملك بسداد ديونهم بحائل

من مدنيين وعسكريين .. وبمبالغ قدرت بـ ٩.٥ ملايين ريال

حددت لجنة تراحم بحائل شروط سجناء الحق الخاص الذين شملهم توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بإطلاق سراحهم.

وأوضح رئيس لجنة تراحم منصور العمار، أن تراحم حائل حصرت ٧٥ مواطناً ومواطنة من مدنيين وعسكريين تنطبق عليهم الشروط، بمبلغ إجمالي بلغ ٩٤٠١٠٨٢٣ ريالًا.

وأضاف العمار أنه سيتم تقديم الأسماء لإمارة منطقة حائل لعرضها على خادم الحرمين الشريفين بمعلومات مفصلة، وصدر توجيه خادم الحرمين الشريفين بالسداد ضمن الضوابط المعتمدة لذلك.