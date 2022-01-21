بالفيديو.. بيان "الصحة" عن كورونا: انخفاض الإصابات الجديدة اليوم 1000 حالة عن أمس

طبقاً لبيان وزارة الصحة عن حالات كورونا اليوم في المملكة، فقد سجّلت الاصابات الجديدة انخفاضاً بمقدار 1000 إصابة عن أمس الخميس، فقد بلغ عدد الإصابات، اليوم الجمعة، 4884 حالة، فيما ارتفعت الحالات الحرجة لتصبح 591 مقارنة بـ 540 حالة الخميس.
وسجّلت الرياض أعلى الإصابات اليومية بـ 1327 حالة، ثم جدة بـ 491 حالة.
الرياض سجّلت أعلى الإصابات اليومية بـ 1327 ثم جدة 491
طبقاً لبيان وزارة الصحة عن حالات كورونا اليوم في المملكة، فقد سجّلت الاصابات الجديدة انخفاضاً بمقدار 1000 إصابة عن أمس الخميس، فقد بلغ عدد الإصابات، اليوم الجمعة، 4884 حالة، فيما ارتفعت الحالات الحرجة لتصبح 591 مقارنة بـ 540 حالة الخميس.
وسجّلت الرياض أعلى الإصابات اليومية بـ 1327 حالة، ثم جدة بـ 491 حالة.