واشنطن: الحوثي مسؤول عن معاناة الشعب اليمني.. ونعمل مع شركائنا لمحاسبتهم

"برايس": سترون خطوات إضافية لمساءلة قادة الميليشيا عن الاعتداءات الإرهابية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء أن الحوثيين هم المسؤولون عن معاناة الشعب اليمني.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس لقناة "العربية" إن واشنطن تعمل مع شركائها لمساءلة قادة الحوثيين المسؤولين عن الاعتداءات الإرهابية.

وأضاف :"سترون خطوات إضافية من جانبنا لتقديم قادة الحوثيين المسؤولين عن هذه الاعتداءات للمساءلة".

يأتي ذلك فيما دعا سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الاثنين، مجددًا الولايات المتحدة لإعادة تصنيف ميليشيا الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية".

ونقل حساب السفارة الإماراتية في الولايات المتحدة على "تويتر" عن العتيبة تأكيده أن "تعاونًا وثيقًا بين الإمارات والولايات المتحدة ساعد بالتصدي لهجمات حوثية جديدة على الإمارات صباح اليوم".

واعتبر العتيبة أن الخطوة التالية يجب أن تكون وقف تدفق المال والسلاح للحوثيين من الجهات الداعمة لهم، مضيفًا أن "الولايات المتحدة يجب أن تتحرك الآن لوضع الحوثيين مجددًا على قائمة الإرهاب".