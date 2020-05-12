أوكرانيا: 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجّلت أوكرانيا، اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف: إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملاً في مجال الرعاية الصحية.
وأضاف: خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلاً و88 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصاً للشفاء.
وأردف: إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصاً منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا.
فيروس كورونا الجديد
إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 425 شخصاً
سجّلت أوكرانيا، اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف: إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملاً في مجال الرعاية الصحية.
وأضاف: خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلاً و88 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصاً للشفاء.
وأردف: إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصاً منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا.