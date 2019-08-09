"الدرعية" تستضيف نزال الملاكمة على بطولة العالم للوزن الثقيل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافة لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة والذي سيجمع البريطاني " جوشوا" والمكسيكي "رويز".
وقالت الهيئة عبر تغريدة: "في أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، المكسيكي آندي رويز يعيد نزال البريطاني أنطوني جوشوا يوم 7 ديسمبر في الدرعية على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل".
ووصفت الهيئة المواجهة بنزال الدرعية التاريخي، وقالت: "من الدرعية، النزال الكبير والذي يترقبه العالم بعنوان الثأر للبريطاني جاشوا أو تأكيد التفوق للمكسيكي رويز".
وأشارت الهيئة إلى أن التذاكر ستطرح قريباً، مشيرة إلى إقامة مفاجآت كبرى مصاحبة.
يقام بين البريطاني "جوشوا" والمكسيكي "رويز"
أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافة لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة والذي سيجمع البريطاني " جوشوا" والمكسيكي "رويز".
وقالت الهيئة عبر تغريدة: "في أحد أهم النزالات في تاريخ الملاكمة الحديث، المكسيكي آندي رويز يعيد نزال البريطاني أنطوني جوشوا يوم 7 ديسمبر في الدرعية على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل".
ووصفت الهيئة المواجهة بنزال الدرعية التاريخي، وقالت: "من الدرعية، النزال الكبير والذي يترقبه العالم بعنوان الثأر للبريطاني جاشوا أو تأكيد التفوق للمكسيكي رويز".
وأشارت الهيئة إلى أن التذاكر ستطرح قريباً، مشيرة إلى إقامة مفاجآت كبرى مصاحبة.