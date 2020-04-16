معهد الإدارة ينظم المؤتمر الإلكتروني "الحوكمة في المؤسسات العامة" بمشاركة 4074 متخصصاً

قدم نموذج حوكمة رؤية السعودية 2030

بمشاركة 4074 متخصصاً ومهتماً بشؤون الحوكمة وتطبيقاتها، نظمت منصة "إثرائي" الإلكترونية بمعهد الإدارة العامة، المؤتمر الإلكتروني "الحوكمة في المؤسسات العامة"، ونفذ المؤتمر الإلكتروني عن بعد عضو هيئة التدريب بالمعهد، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين سعد الهويمل، وقد ناقش المؤتمر الإلكتروني تعدد مفاهيم الحوكمة، ومبادئها ومصادر اللوائح الخاصة بها إلى جانب استعراض علاقة الحوكمة بالمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، والجودة والمتابعة، وقدم المؤتمر نموذج حوكمة رؤية السعودية 2030 .

واختتم المؤتمر بعرض آليات تطبيق الحوكمة ومؤشر الحوكمة، يذكر أن منصة "إثرائي" الإلكترونية بمعهد الإدارة العامة تنفذ سلسلة من المؤتمرات الإلكترونية إلى جانب الدورات التدريبية الإلكترونية في إطار البرنامج الوطني للتدريب عن بعد.