لليوم الثالث على التوالي.. إصابات قياسية بفيروس كورونا بالفلبين

بـ33 ألفًا و169 حالة ليصل إجمالي الإصابات نحو 3 ملايين حالة

سجّلت الفلبين حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي بلغت 33 ألفًا و169 حالة إصابة، ليصل إجمالي الإصابات نحو 3 ملايين حالة.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية بأنها سجلت 145 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 52 ألفًا و293 حالة.