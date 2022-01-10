لليوم الثالث على التوالي.. إصابات قياسية بفيروس كورونا بالفلبين

سجّلت الفلبين حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي بلغت 33 ألفًا و169 حالة إصابة، ليصل إجمالي الإصابات نحو 3 ملايين حالة.
وأفادت وزارة الصحة الفلبينية بأنها سجلت 145 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 52 ألفًا و293 حالة.
بـ33 ألفًا و169 حالة ليصل إجمالي الإصابات نحو 3 ملايين حالة
سجّلت الفلبين حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي بلغت 33 ألفًا و169 حالة إصابة، ليصل إجمالي الإصابات نحو 3 ملايين حالة.
وأفادت وزارة الصحة الفلبينية بأنها سجلت 145 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 52 ألفًا و293 حالة.