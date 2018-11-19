"خيرية تبوك" تشارك أهالي المنطقة فرحتهم بزيارة الملك عبر مبادرة الـ30 ألف وردة

وزّعها أكثر من 600 متطوع في مختلف المناطق بالإضافة إلى فعاليات متنوعة

ابتهاجاً بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لزيارة منطقة تبوك، أطلقت الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك -ممثلة في الفِرَق التطوعية التابعة للجمعية مساء أمس الأحد- مبادرة وطنية ترحيبية بمناسبة زيارة المليك المفدى لمنطقة تبوك.

وقام أكثر من "٦٠٠" متطوع ومتطوعة، بتوزيع ما يقارب 30 ألف زهرة ووردة في أربعة مواقع في مدينة تبوك؛ لمشاركة أكثر من 20 ألف مواطن ومقيم فرحتهم بالزيارة.

واشتمل برنامج المبادرة على الأوبريت والأناشيد الوطنية واللوحات التعبيرية التي سجّل فيها المواطنون مشاعرهم في هذه المناسبة الغالية، إضافة إلى رسم مباشر لصورة خادم الحرمين الشريفين بأيدي رسامات سعوديات، كما اشتمل البرنامج على مشاركة فِرَق الأطفال الاستعراضية والمسابقات المنوعة، كما تم توزيع حوالى "١٠" آلاف بالون في هذه المناسبة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك محمد بن عبدالعزيز: هذه الفعالية ما هي إلا تعبير عن فرحة أهالي منطقة تبوك بمقدم والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- لزيارة منطقة تبوك؛ فهذه الزيارة الميمونة تحمل في ثناياها الخير والنماء لهذه المنطقة ولأبنائها الكرام.

وأضاف أن هذه المبادرة تنمّ عن مدى حب أهالي منطقة تبوك لقائد مسيرتنا الملك سلمان -حفظه الله- كبقية المناطق الأخرى؛ فنحن في هذه المنطقة نسعد ونتشرف بزيارة قائدنا المفدى لهذا الجزء الغالي من بلادنا الغالية.

وأشار إلى أنه تم توزيع أكثر من "٣٠" ألف زهرة في أربعة مواقع يكتظ بها الزوار والأهالي؛ معبراً عن بالغ سعادته بهذه الزيارة المباركة.