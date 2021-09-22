مدير مستشفى الإمام بالرياض يهنّئ القيادة باليوم الوطني 91

أشاد بتبوّأ المملكة مراتب جديدة في مصافّ الدول المتقدمة

رفع مدير مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بالرياض، الدكتور عتيق بن محمد القرني، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات المستشفى، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 91، لتوحيد المملكة، على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه-.

وقال "القرني" في كلمته بهذه المناسبة الوطنية: "تمتزج في اليوم الوطني مشاعر الفخر والاعتزاز بماض مجيد بمشاعر الأمل والتفاؤل بمستقبل باهر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -".

وأضاف: "ما يتحقّق في سنوات قليلة يجعل بلادنا ترتقي يومًا بعد يوم، فتتبوأ مراتب جديدة في مصافّ الدول المتقدمة في جميع مناحي الحياة".

كما قدم شكره وتهنئته لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالرياض الدكتور صالح التميمي، على التقدم الكبير والتميز في تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم، خلال فترة الجائحة، وقدرة القطاع الصحي على تجاوز التحديات والمحافظة على صحة الإنسان.

واختتم "د. القرني" حديثه قائلًا: "نسأل العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها وأمانها وأن يحفظ جنودنا البواسل، ويوفقها للإنجازات والنجاحات في جميع المجالات الأمنية والتنموية".