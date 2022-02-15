أمانة الحدود الشمالية ترفع 46 ألف م3 مخلفات بناء خلال شهر

أكدت استمرارها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية 46852 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر من الأراضي الفضاء خلال شهر يناير 2022 م، إضافة إلى رفع كمية من فضلات الطعام بما يعادل 7403 أطنان في جميع أحياء عرعر وقراها.

وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة كافة أشكال التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة عبر تطبيق بلدي.