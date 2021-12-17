كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز 9 ملايين و226 ألف وفاة

12 بلدًا تأثر بالموجة الرابعة

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بلوغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 9 ملايين و33 ألفًا و788 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان اليوم: إن عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة ارتفع في نفس التاريخ إلى 225 ألفًا و489 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 8 ملايين و265 ألفًا و327 حالة.

وأضاف أن 12 بلدًا أفريقيًا تأثر بالموجة الرابعة، من بينها أربعة بلدان قد تظهر علامات أكثر خطورة للعدوى، مشيرًا إلى أن جنوب القارة الأفريقية يعد المنطقة الأكثر تضررًا، يليها شمال أفريقيا ثم شرقها ثم منطقة وسط أفريقيا.