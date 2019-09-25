بريطانيا تصدر خريطة التحذيرات السياحية "الأهم في العالم".. شاهد المناطق الآمنة وغير الآمنة

تؤثر على الاقتصاد والسياحة والبورصة

كعادتها سنوياً تصدر وزارة الخارجية في المملكة المتحدة خريطة تنبيهات تخص السفر والسياحة إلى جميع أنحاء العالم، وتوجه هذه الخريطة بالأساس إلى الموطنين الإنجليز ولحاملي الجنسية، إلا أن هذه الخريطة تعتمدها ما يقارب من 36 دولة في أنحاء العالم لتصبح الأهم والمنتظرة سنوياً.

3 ألوان

وتنقسم الخریطة إلى ثلاثة أقسام أو ألوان؛ الأحمر ويعني يمنع الزيارة والتجوال؛ لأنها مناطق خطرة للغاية، والأصفر يسمح بالزيارة والتجول ولكن بحذر، والأخضر يعني مناطق آمنة، وذلك حسب شدة الخطر الذي يمكن أن يتعرض له السائح في العالم، ومن واقع الأحداث والمخاطر والتداعيات وتوقعات الأحداث، وتهدف إلى تحذير المسافرين والسیاح وتعريفهم بالمناطق المختلفة وذات الأمن أو ذات الخطر ودرجاته، مما يعد دليلاً لكل سائح ومسافر وحتى لخطوط الطيران وحتى البورصات العالمية ورجال الأعمال يلتزمون بها.

15 منطقة

كشفت الخريطة الأخيرة الصادرة في أغسطس 2019 الماضي عن ملاحظات أمنیة حول 15 منطقة في العالم هي أسترالیا، دبي، جنوب إفریقیا، بالي، تایلاند، المكسیك، مصر، فرنسا، الهند، "إسرائيل"، الأردن، باكستان، إسبانیا، السوید، تركیا.

الوطن العربي

قسمت الخريطة الدول العربية إلى ثلاث فئات؛ الأولى هي الدول الآمنة وهي باللون الأخضر وهي: السعودية (عدا الشريط الحدودي مع اليمن ينبغي الحذر فيه)، وسلطنة عمان، والإمارات، والبحرین، وقطر، والأردن، والمغرب، ولبنان، والكویت، وفلسطین، وجیبوتي، وجزر القمر. وأما الفئة الثانية فهي الدول يسمح بالزيارة، ولكن مع توخي الحذر وهي: مصر، وتونس. وباقي الدول لا ينبغي زيارتها وهي: الیمن، وسوریا، ولیبیا، والصومال، والعراق، والسودان، والجزائر، وموریتانیا.