إصابات "كورونا" عربيًّا: الأردن 4144 والعراق 4054 ولبنان 3523 والكويت 1211 وتونس 640 والمغرب 451 والجزائر 135

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 469000 إصابة.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 390127 حالة شفاء بعد تسجيل 4594 حالة إضافية، كما سجلت 61 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5285 حالة.



وفي العراق سُجِّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4054 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وهو ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 754318 إصابة.



وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 23 حالة وفاة جديدة؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13719، فيما تم تسجيل 4086 حالة شفاء جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 681828 حالة. وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 58771، منهم 450 يرقدون في غرف العناية المركزة.



وسجّلت لبنان 3523 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 415362 إصابةً.



وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع الى 325818، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5334 حالة بعد تسجيل 56 حالة وفاة.



وفي الكويت، سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 208460 حالة، كما تم تسجيل 9 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1165 حالة وفاة.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السندفي بيان، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 198 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14513 حالة، وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1365 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 192782 حالة .



وسجلت تونس 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 30 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 241 ألفا و 257 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 8 آلاف و 359 وفاة.



وسجَّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 451 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 488632.



وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجَّلت حالتَيْ وفاة جديدتَيْن بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8718، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 475457.



فيما سجَّلت الجزائر اليوم 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تماثل 111 مريضًا للشفاء.



وأفادت وزارة الصحة الجزائرية بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 115.143 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 79.783 شخصًا، والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3034 حالة.