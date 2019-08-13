فِرَق الهلال الأحمر بالحج تُجري 4 حالات ولادة و9 إنعاش قلبي

ضمن 13 حالة إسعافية مميزة تعكس الجهود الكبيرة في مكة والمشاعر

شهدت العمليات الإسعافية لفِرَق الهلال الأحمر السعودي، خلال موسم الحج لعام 1440هـ، أكثر من 13 حالة إسعافية مميزة تعكس الجهود الكبيرة التي قدّمتها الفِرَق الإسعافية لضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمشاعر.

ونجحت الفِرَق الإسعافية للهلال الأحمر خلال أيام الحج، في إجراء 4 حالات ولادة ناجحة، و9 حالات إنعاش قلبي رئوي قامت بها الفِرَق الإسعافية التابعة لعنايات الحرم المكي الشريف ومركزي الزاهر وبطحاء قريش.

وتبذل الفِرَق الإسعافية للهلال الأحمر، قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة الحجاج في كافة نطاقات العاصمة المقدسة، والحرم المكي الشريف، والمشاعر المقدسة، وتقديم أرقى الخدمات الإسعافية حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين.