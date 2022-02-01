الأخضر يتعثر في اليابان.. وتأجيل التأهل الرسمي للمونديال

في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم2022

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في محطة اليابان بنتيجة 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب "سايتاما" في اليابان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر .

الشوط الأول، خسر الأخضر السعودي خدمات اللاعب عبدالإله المالكي عند الدقيقة 22 بداعي الإصابة، وحل بدلاً عنه عبدالله الخيبري.

وتصدى الحارس محمد العويس لكرة يابانية خطرة عند الدقيقة 29 .

ومن كرة مرتدة يابانية سريعة أحرز لاعب ليفربول الإنجليزي "مينامين" هدف السبق لبلاده عند الدقيقة 32، من خطأ المدافع علي البليهي في إبعاد الكرة من منطقة الخطر .

وفي الشوط الثاني أضاف "الساموراي" الياباني الهدف الثاني من قذيفه لاتصد من قدم "جونيا إيتو" عند الدقيقة 50 .

وفي الوقت المتبقي من عمر المباراة دفع المدير الفني للأخضر الفرنسي "رينارد " باللاعبين (هتان باهبري، علي الحسن، سعود عبدالحميد وعبدالله الحمدان) ، لكن لم يتغير شيء ، وتلقى الأخضر الخسارة الأولى في التصفيات .

بتلك النتيجة لازال المنتخب السعودي متصدرًا مجموعته الثانية برصيد 19 نقطة، واليابان ثانياً برصيد 18 نقطة .