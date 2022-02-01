الأخضر يتعثر في اليابان.. وتأجيل التأهل الرسمي للمونديال

تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في محطة اليابان بنتيجة 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب "سايتاما" في اليابان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر .
الشوط الأول، خسر الأخضر السعودي خدمات اللاعب عبدالإله المالكي عند الدقيقة 22 بداعي الإصابة، وحل بدلاً عنه عبدالله الخيبري.
وتصدى الحارس محمد العويس لكرة يابانية خطرة عند الدقيقة 29 .
ومن كرة مرتدة يابانية سريعة أحرز لاعب ليفربول الإنجليزي "مينامين" هدف السبق لبلاده عند الدقيقة 32، من خطأ المدافع علي البليهي في إبعاد الكرة من منطقة الخطر .
وفي الشوط الثاني أضاف "الساموراي" الياباني الهدف الثاني من قذيفه لاتصد من قدم "جونيا إيتو" عند الدقيقة 50 .
وفي الوقت المتبقي من عمر المباراة دفع المدير الفني للأخضر الفرنسي "رينارد " باللاعبين (هتان باهبري، علي الحسن، سعود عبدالحميد وعبدالله الحمدان) ، لكن لم يتغير شيء ، وتلقى الأخضر الخسارة الأولى في التصفيات .
بتلك النتيجة لازال المنتخب السعودي متصدرًا مجموعته الثانية برصيد 19 نقطة، واليابان ثانياً برصيد 18 نقطة .المنتخب السعودي اليابان
في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم2022
تعثر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في محطة اليابان بنتيجة 2/0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب "سايتاما" في اليابان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر .
الشوط الأول، خسر الأخضر السعودي خدمات اللاعب عبدالإله المالكي عند الدقيقة 22 بداعي الإصابة، وحل بدلاً عنه عبدالله الخيبري.
وتصدى الحارس محمد العويس لكرة يابانية خطرة عند الدقيقة 29 .
ومن كرة مرتدة يابانية سريعة أحرز لاعب ليفربول الإنجليزي "مينامين" هدف السبق لبلاده عند الدقيقة 32، من خطأ المدافع علي البليهي في إبعاد الكرة من منطقة الخطر .
وفي الشوط الثاني أضاف "الساموراي" الياباني الهدف الثاني من قذيفه لاتصد من قدم "جونيا إيتو" عند الدقيقة 50 .
وفي الوقت المتبقي من عمر المباراة دفع المدير الفني للأخضر الفرنسي "رينارد " باللاعبين (هتان باهبري، علي الحسن، سعود عبدالحميد وعبدالله الحمدان) ، لكن لم يتغير شيء ، وتلقى الأخضر الخسارة الأولى في التصفيات .
بتلك النتيجة لازال المنتخب السعودي متصدرًا مجموعته الثانية برصيد 19 نقطة، واليابان ثانياً برصيد 18 نقطة .