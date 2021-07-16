الولايات المتحدة تسجل 39,014 إصابة جديدة و285 وفاة بكورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و285 وفاة.
وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,836,677، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 606,190.
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 39,014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و285 وفاة.
وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 33,836,677، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 606,190.