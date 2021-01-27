فيديو.. شيء واحد خلَّص متزلجًا من دب طارده وسط الثلوج

حاول البعض تشتيت انتباه الوحش الذي استمر في المطاردة

في هذا الموقف المرعب، بدا متزلج على الجليد في رومانيا مرتبكًا وخائفًا من الدب الذي يطارده؛ لكن شيئًا واحدًا فعله المتزلج أنقذه من الموت بين أنياب ومخالب الوحش.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كشفت لقطات فيديو موقفًا مرعبًا عاشه شاب كان يتزلج بأحد المنتجعات في بريدال برومانيا، عندما فوجئ فجأة بدب يطارده، وأظهر الفيديو إصرار الدب على ملاحقة الشاب بسرعة.

وكان بعض السياح يستقلون "تلفريك" قد شاهدوا الدب وهو يسعى للوصول إلى المتزلج الذي بدا بدوره مرتبكًا وخائفًا، وقال أحد السياح ممن شاهد الموقف، إنه وآخرون قاموا بالصراخ لمحاولة تشتيت انتباه الدب، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي النهاية نجح المتزلج في إشغال الدب، حين ألقى له حقيبة كانت على ظهره فانشغل بها الدب، وتمكن المتزلج من الهرب والوصول إلى مكان آمن بعيدًا عن الوحش.

وتشهد المنطقة التي تَواجَدَ فيها الدب ظهورًا متكررًا لهذه الحيوانات الخطيرة، وقد أصدرت السلطات تحذيرًا للسكان قبل أسبوع، باحتمال تواجد الدببة في المكان.

جدير بالذكر أن الإحصائيات الرسمية الرومانية تشير إلى تواجد 6 آلاف دب في البلاد.