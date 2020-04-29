HUAWEI MatePad Pro.. جهاز لوحي متطور لا غنى عن اقتنائه عند العمل من المنزل

متاح للطلب المسبق.. وتقنياته التفاعلية المتطورة تعزّز مستوى كفاءته

يحتاج العديد من المحترفين والموظفين لإرسال ملفاتهم عن بعد، عند العمل من المنزل، إلى جهاز لوحي متطور ومزود بقدرات فريدة لتعزيز كفاءتهم، مثل جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي الذي أطلق حديثاً.

ونظراً لأنه الجهاز اللوحي الرائد الأوّل الذي يتبنى اسم "Mate" من هواوي، فإن MatePad Pro يتميز بقدرات غير مسبوقة للعمل خلال التنقل بفضل تقنيات هواوي المدمجة والمبتكرة في كل من قطعه المادية وبرامجه.

ويتألق جهاز HUAWEI MatePad Pro بمزاياه عبر تقنياته التفاعلية المتطورة التي تعالج مشاكل التجارب السيئة في الأجهزة اللوحية الأخرى. وتعد خاصية الشاشات المتعددة التعاونية Multi-screen Collaboration ميزة مبتكرة أخرى في الجهاز؛ لأنها تجعل العمل عن بعد في غاية السهولة.

وغالباً ما يكون من الضروري الرجوع إلى بيانات أو معلومات إضافية عند إنشاء مستند على الجهاز اللوحي، مما يتطلب النظر بين هاتفك والجهاز الآخر جيئةً وذهاباً، وقد يشكّل ذلك صعوبةً عند العمل.

وتجعل خاصية الشاشات المتعددة التعاونية هذه التجربة من الماضي، حيث تُمكّن المستخدم من عرض شاشة الهاتف على الجهاز اللوحي، ويمكن عرض محتوى كلا الجهازين على شاشة واحدة في لمح البصر، وتنفيذ العمليات الشائعة مثل نقل الملفات في اتجاهين بسهولة تامة وببساطة عبر سحب وإفلات الملفات.

ويأتي الجهاز مزوداً بخاصية التطبيقات المتعددة HUAWEI APP Multiplier والتي تُمكّن المستخدم من عرض النوافذ المزدوجة من التطبيق ذاته في الوضع الأفقي، مما يعزز مستوى التفاعل والتفاعلات الجديدة ضمن البرامج المعقدة ومتعددة الطبقات.

وقد فتحت "هواوي" منصة تطوير التطبيقات UIKit وشجعت مطوري التطبيقات من الأطراف الثالثة على الاستفادة من قدرات خاصية التطبيقات المتعددة HUAWEI APP Multiplier المتميزة.

وازداد عدد التطبيقات المتوافقة بسرعة فائقة منذ الكشف عن هذه الخاصية في شهر نوفمبر 2019. وابتداءً من نهاية شهر مارس 2020، أصبح أكثر من 3000 تطبيق متوافقاً مع الخاصية، وتغطي تلك التطبيقات مجالات متنوعة بما فيها الأدوات المكتبية والترفيه وخدمات نمط الحياة والاتصالات.

وتعد آثار هذه التقنية على كفاءة العمل هائلة، فعند صياغة أحد تقارير العمل سيتمكن المستخدم من الاطلاع على المحتوى اللازم للتقرير في نفس الوقت، أو عند المشاركة في مكالمات الفيديو سيتمكن المستخدم من الاستمرار في مراسلة العملاء والاستمتاع بتجربة تعدد المهام بسلاسة في جميع الأوقات.

ويمتاز جهاز HUAWEI MatePad Pro أيضاً بخاصية النوافذ المتعددة التي تتيح لك عرض ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في نفس الوقت عبر الشاشة المقسمة والنافذة العائمة.

ويمكن تعديل المقاس النسبي لنوافذ الشاشة المنقسمة حسب الرغبة ويمكن تصغير النافذة العائمة إلى الحد الأدنى كي لا تتسبب بالإزعاج للمستخدم.

ويلاحظ أن التصميم الخارجي المذهل لجهاز MatePad Pro الذي يوفر انطباعاً فورياً منتج راقٍ بالفعل، حيث تحد الشاشة حواف فائقة النحافة مقاس 4.9 مم، مما يوفر نسبة شاشة تبلغ 90% من حجم الهيكل الكلي وتجربة مشاهدة واسعة.

ويعتبر الجهاز خفيف الوزن وسهل الحمل بشكل ملحوظ فيبلغ سُمكه 7.2 مم ويزن 460 جراماً فقط، وهو متوفر بلون مذهل هو "رمادي منتصف الليل".

ولا تقل شاشة الجهاز اللوحي روعةً عن المحتوى الضخم الذي يمكنها عرضه، فتأتي بحجم 10.8 بوصة ودقة 2K وتمتاز بوضع حماية العين Eye Protection الاحترافي الذي تم اعتماده من قبل TÜV Rheinland كخاصية تخفض نسبة الضوء الأزرق مما يمنع إصابة العين بالإرهاق.

وتعد هذه الخاصية من أهم المزايا بالنسبة للموظفين كثيري الانشغال والمستخدمين من ذوي الاستخدام الكثيف للجهاز الذين ينظرون إلى الشاشة لأوقات طويلة بشكل يومي.

ويتميز جهاز HUAWEI MatePad Pro بأنه مدعوم بعدد لا يحصى من المزايا المخصصة لحماية العين ومنها فلترة الضوء الأزرق والتذكير بتصحيح الوضعية وحساس الألوان والحركة ووضع الكتاب الإلكتروني.

وتعزى الإمكانات المبتكرة في جهاز HUAWEI MatePad Pro إلى معالجKirin 990 الأحدث من هواوي. وتتميز وحدة المعالجة المركزية ببنية معقدة مكونة من ثماني نوى وثلاث طبقات مصممة لزيادة كفاءة الطاقة إلى أقصى حد، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسوميات Mali-G76 مدمجة مكونة من 16 نواة ووحدة معالجة عصبونية مصممة ببنية دافينشي التي طورتها هواوي ذاتياً.

وتعمل مجموعة التقنيات المبتكرة هذه على تعزيز الأداء والكفاءة والارتقاء به إلى مستويات جديدة ودعم المهام المكتبية لتصبح أكثر ذكاءً وسلاسةً.

التوفُّر والسعر

ويتوفر جهاز HUAWEI MatePad Pro حالياً للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بسعر 1.999 ريال "نسخة الوافاي" وبسعر 2.399 "نسخة الوافاي والشريحة" مع باقة هدايا قيّمة تشمل القلم، لوحة المفاتيح، خدماتVIP، سعة تخزينية مجانية على سحابة هواوي وWPS "لمدة 3 أشهر" ويمكنك طلبه عبرمتجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة "عبر الإنترنت" في المملكة العربية السعودية.