"مدني الرياض" يبحث عن شخص سقط في مجرى وادي الحاير

قوة بشرية وآلية انتقلت للموقع عقب بلاغ.. والجهود ما زالت جارية

أفاد المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، بأن قوة بشرية ومعدات آلية تباشر في الوقت الحالي بلاغًا حول الاشتباه في سقوط شخص داخل مجرى وادي الحاير.

وقال "الحمادي": انتقلت قوة بشرية وآلية إلى الموقع للبحث داخل الوادي وفي عدد من المواقع الحرجة، وما زالت أعمال البحث مستمرة حتى الآن.