"رونالدو": جماهيرنا تستحق الأفضل.. لقد حان الوقت

قدّم اعتذاره بعد الخسارة الكبيرة من ليفربول

‬قال كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد إن جميع عناصر فريقه تتحمّل الخسارة الكبيرة 5-0 من ليفربول في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الليلة الماضية، وقال: إن جماهير النادي تستحق الأفضل.

وسجّل المهاجم المصري محمد صلاح ثلاثة أهداف، ليقود ليفربول لانتصار ساحق على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، الذي لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات، وتراجع للمركز السابع في ترتيب الدوري، متأخراً بفارق ثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر.

وقال "رونالدو"، الذي عاد إلى النادي الصيف الماضي للمرة الثانية، في حسابه على تطبيق "إنستجرام": "في بعض الأحيان لا تتحقق النتيجة التي نقاتل من أجلها، في بعض الأحيان لا تكون النتيجة التي نريدها، وهذا بسببنا نحن وليس غيرنا؛ لأنه لا يوجد شخص آخر يستحق توجيه اللوم له".

وأضاف: "جماهيرنا كانت مذهلة مرة أخرى في مساندتها لنا. إنها تستحق أفضل من ذلك وأفضل كثيراً، والأمر يرجع لنا لتحقيق ذلك. لقد حان الوقت الآن!".

وكرر المدافع لوك شو، الذي ارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية إلى جانب القائد هاري مجواير أمس، تعليقات رونالدو.

ويواجه يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير في الدوري الممتاز، السبت المقبل.