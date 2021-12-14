هيئة الأدب تُطلق مبادرة "النشر الرقمي"

لتطوير القطاع وتحويله لصناعة منتجة

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم، إطلاق مبادرة "النشر الرقمي" التي تهدف إلى تشجيع وإثراء المحتوى العربي؛ من خلال تشجيع دور النشر على التوجه لنشر الكتب رقميًّا، وذلك عبر تقديم الدعم التقني والفني للتحوّل الرقمي إلى الصيغ القانونية السليمة التي تضمن الاستفادة من مزايا الكتب الرقمية على أجهزة القراءة، وتُتيح عرض الكتب على منصات البيع العالمية.

وتأتي المبادرة في سياق جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتطوير قطاع النشر وتحويله إلى صناعة منتجة، مؤثرة محليًّا وإقليميًّا، وتصل إلى السوق العالمية من خلال جميع المنافذ المتاحة وفي مقدمتها النشر الرقمي.

وتتضمّن المبادرة في مرحلتها الأولى تدشين مشروع "التحويل الرقمي للكتب"، وهو عبارة عن منصة إلكترونية لاستقبال طلبات دور النشر السعودية والمؤلفين الراغبين بالنشر الذاتي؛ لتحويل إصداراتهم إلى كتب رقمية بصيغ قانونية سليمة ملائمة للاستخدام على أجهزة القراءة ومتوائمة مع المنصات العالمية، وذلك وفقًا للمعايير التي حددتها الهيئة لقبول الطلبات.

وتسهم المبادرة التي تمتد إلى خمس سنوات في زيادة انتشار الكتاب العربي ووصوله إلى أكبر شريحة ممكنة تشمل شريحة المصابين بالإعاقات البصرية وصعوبة القراءة، إلى جانب ما ستُسهم به من توعية الناشرين بمزايا النشر.

ويمكن للراغبين الاطلاع على المنصة وتقديم الطلبات عبر الرابط الإلكتروني https://engage.moc.gov.sa/digital_publishing الرقمي من الناحية التجارية وتعريفهم بآخر المستجدات العالمية في هذا المجال، وما يرتبط بذلك من معرفة بقوانين الملكية الفكرية المتعلقة بالنشر الرقمي التي تحميهم من القرصنة.