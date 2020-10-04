بعد عزم "النقد" طرح فئة 5 ريالات.. هنا 10 فوائد لعملات "البوليمر"

31 دولة في العالم تستخدمها من بينها السعودية.. "إعادة التدوير" واحدة

تتداول عملة "البوليمر" النقدية في 31 دولة حول العالم، منها: موريشيوس وكندا ونيوزيلندا ورومانيا وبروناي وبريطانيا وشيلي وغامبيا ونيكاراغوا وترينيداد والمكسيك وسنغافورة وهونغ كونغ وفرنسا ورومانيا، فيما تعد أستراليا أول دولة استخدمت هذا النوع من العملات في عام 1988.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الأحد، عزمها طرح فئة (خمسة ريالات) من العملة السعودية المصنوعة من مادة البوليمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-؛ وذلك استناداً إلى المادة الرابعة من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1 / 7 / 1379هـ.

وتحمل عملات البوليمر كثيراً من المميزات، وإليك 10 فوائد للعملات المصنوعة من "البوليمر"، هي على النحو التالي:

1- غير ضارة بالبيئة.

2- عمرها يعادل عمر العملة الورقية بثلاثة أضعاف؛ حيث تتدهور العملة الورقية بشكل سريع بعد تداولها.

3- تسهم في خفض تكاليف الطباعة.

4- مقاومة للماء والرطوبة.

5- صعبة التزوير.

6- سهولة التحقق من ميزات الأمان.

7- قابلة لإعادة التدوير.

8- صعبة التمزيق والتلف.

9- صعبة الاتساخ "طبقة واقية تحميها من الأوساخ".

10- أكثر سهولة في العد.