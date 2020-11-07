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إجمالي الإصابات بلغ 733 ألفًا و761 حالة والوفيات 19 ألفًا و 749 شخصًا

جنوب إفريقيا تسجِّل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا و72 حالة وفاة

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سجلت جنوب إفريقيا 1761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 733 ألفًا و761 إصابة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 19 ألفًا و749 حالة وفاة.