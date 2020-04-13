بلدية البديع بالأفلاج تتيح التواصل مع المواطنين على مدار 24 ساعة

عبر قنوات التواصل معها على "تويتر" و"واتساب"

أطلقت بلدية البديع في محافظة الأفلاج، قنوات تواصل تتيح للمواطنين التواصل معها على مدار 24 ساعة.

ونوهت بلدية البديع اليوم، بأن قسم العلاقات العامة والإعلام لديها سوف يتلقى المقترحات والشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة، وذلك عبر قنوات التواصل لها على تويتر والواتساب.

وتقوم بلدية البديع وبشكل مستمر بعمليات وإجراءات لمواجهة فيروس كورونا من خلال التعقيم والتطهير، كما تقوم بجولات ميدانية على المنشآت التموينية ومستودعات تخزين الأغذية نجح خلالها قسم الرقابة الصحية بالبلدية في ضبط مستودع يقوم بتخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، تم بعدها مصادرة الأغذية المضبوطة واتخاذ جميع الإجراءات النظامية.