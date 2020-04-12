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قال: نحقق تقدماً في المعركة الوطنية ضد "كورونا"

في أول كلمة له بعد مغادرته المستشفى.. "جونسون": هذه الهيئة أنقذت حياتي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في أول كلمة له بعد مغادرته المستشفى إن "المملكة المتحدة تحقق تقدماً في المعركة الوطنية ضد فيروس كورونا".

وأوضح "جونسون" في كلمته، اليوم الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية أنقذت حياتي، وفقاً لـ"تاس".

وغادر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستشفى اليوم لاستكمال علاجه من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في منزله.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن "جونسون غادر المستشفى لاستكمال علاجه في مقر إقامة رئيس الوزراء في بريطانيا"، مضيفاً أن رئيس الوزراء لن يكون على رأس عمله على الفور، بناء على نصيحة الفريق الطبي الخاص به.

ووجّه "جونسون" شكره للعاملين في مستشفى "سان توماس" على تقديم الرعاية الرائعة، مشيراً إلى أن أفكاره تبقى مع المتضررين بسبب هذا المرض.

وكان "جونسون" قد دخل المستشفى الأحد؛ إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.