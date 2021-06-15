





1

قال البرنامج: تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية

"حساب المواطن" يبدأ استقبال الاعتراضات على الدفعة "43"

279

أعلن برنامج حساب المواطن أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 43 لشهر يونيو.

وذكر البرنامج أن تقديم الطلبات يكون من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://www.ca.gov.sa/

وكان البرنامج قد أودع 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو.