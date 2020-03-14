خبير أمريكي: السعودية أوصلت رسالتين قويتين لروسيا والعالم

في ظل استمرار حالة عدم التوازن في أسواق النفط العالمية

أكد محلل شؤون الأسواق الناشئة في CNN جون ديفتيريوس أن المملكة استطاعت توجيه رسالتين إلى روسيا والمجتمع الدولي، في ظل استمرار حالة عدم التوازن في أسواق النفط العالمية، عقب إعلان السعودية خطط رفع حجم إنتاجها اليومي، كردّ على رفض روسيا التعاون مع منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك".

وقال "ديفتيريوس": الرسالة الأولى، مفادها أن المملكة العربية السعودية مستعدة دائماً لإظهار قوتها وتذكير الجميع بما ستؤول إليه الأوضاع في أسواق النفط إن قررت التوقف عن لعب دورها في الحفاظ على استقرار أسعار الخام والحيلولة دون إغراق الأسواق.

وأضاف: الرسالة الثانية مفادها أنه لو تركت السعودية الأسواق لحرية القوى فيه، فإن منتجي النفط في الخليج سيكونون آخر المنتجين الواقفين على أقدامهم، حيث يكلفهم استخراج النفط الخام قيمة أقل من أي دولة أخرى بما فيها أيضاً شركات استخراج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل "ديفتيروس" عن مصدر سعودي مطلع على الأوضاع، أن بدء حرب أسعار النفط لم يكن وارداً بخطة فيينا، لافتاً إلى أن الروس أتوا لاجتماع "أوبك+" في فيينا عازمين على وقف توسع منتجي النفط من الصخر الزيتي في أمريكا، في حين قال مصدر حكومي روسي إن بلاده كانت مستعدة لتقديم تنازلات، ولكن ليس بعمق تخفيض الإنتاج الذي أرادته السعودية.

ويبدو أن شركات الطاقة الامريكية تقف على خط النار، باعتبار أن أسعار النفط هبطت بنسبة 50% عما كانت عليه في يناير الماضي، وبأدنى مستوى منذ بدايات العام 2016.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية، حالياً، هي أكبر منتج للنفط في العالم تليها روسيا ثم المملكة العربية السعودية، ولكن على الأغلب وبحلول أبريل، ستتجاوز المملكة روسيا لتصبح في المركز الثاني.