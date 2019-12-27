صحيفة برازيلية: جوليانو باقٍ مع النصر

أكدت الشركة التي تدير أعمال لاعب نادي النصر جوليانو دي باولا أن البرازيلي باقٍ مع فريقه الحالي، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم تلقيه أي عرض من فريق فاسكو دي غاما البرازيلي من أجل الانتقال إليه في الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "diariodorio" البرازيلية الشهيرة في ريو دي جانيرو اليوم الجمعة: ظهر اسم جوليانو لاعب نادي النصر، صاحب الـ"29 عامًا"، في التقارير الصحفية بأنه قريب من نادي فاسكو دي غاما.

وأضافت: تواصلت الصحيفة مع الشركة التي تدير أعمال اللاعب، ونفت تلقيه عرضًا من النادي البرازيلي، وأكدت أنه ملتزم بالعقد الذي يربطه مع نادي النصر، والوفاء إلى النادي كما هو الحال دائمًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرط الجزائي لفسخ عقد جوليانو مع النصر يبلغ 10 ملايين يورو، وهي قيمة لا يستطيع النادي البرازيلي التكفل بها.

وواصلت: خاض جوليانو مباريات عدة مع المنتخب البرازيلي الأول، وعقده يمتد إلى يونيو 2021، وقدم مستويات جيدة في السابق مع إنترناسيونال وغريميو في البرازيل.

وانتقل جوليانو إلى النصر في 20 أغسطس 2018 قادمًا من فنربخشة التركي، وخاض مع الفريق 55 مباراة، وأحرز 24 هدفًا، كما أسهم في صناعة 15 هدفًا.