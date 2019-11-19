شاهد.. "خيرات" تستلم 2000 ذبيحة لتوزيعها على الأسر المستفيدة

في 44 حيًّا بالرياض عبر سيارات مجهزة ومبردة تخص الجمعية

قامت الجمعية الخيرية لحفظ النعمة "خيرات"، باستلام عدد 2000 ذبيحة تم إرسالها من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)؛ لتوزيعها على الأسر المسجلة من مستفيدي الجمعية. وتم على الفور وعبر سيارات مجهّزة ومبردة تخص الجمعية، تغطية 44 حيًّا في مدينه الرياض، ووُزعت على مراحل.

جدير بالذكر أن "سبق" هي الشريك والداعم الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية.

جمعية خيرات أضاحي

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19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441 09:47 AM

في 44 حيًّا بالرياض عبر سيارات مجهزة ومبردة تخص الجمعية

شاهد.. "خيرات" تستلم 2000 ذبيحة لتوزيعها على الأسر المستفيدة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قامت الجمعية الخيرية لحفظ النعمة "خيرات"، باستلام عدد 2000 ذبيحة تم إرسالها من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي (أضاحي)؛ لتوزيعها على الأسر المسجلة من مستفيدي الجمعية. وتم على الفور وعبر سيارات مجهّزة ومبردة تخص الجمعية، تغطية 44 حيًّا في مدينه الرياض، ووُزعت على مراحل.

جدير بالذكر أن "سبق" هي الشريك والداعم الإعلامي لأنشطة وبرامج الجمعية.

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جمعية خيرات أضاحي

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