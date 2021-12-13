بمشاركة عدد من الوزراء.. انطلاق أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022

ينتظر أن تناقش في يومها الأول آليات الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني

انطلقت -قبل قليل- أعمال جلسات ملتقى ميزانية المملكة 2022 بمشاركة عدد من الوزراء، حيث ينتظر أن يشهد الملتقى في يومه الأول 5 جلسات حول الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وشهدت الميزانية العامة للمملكة 2022 التي أُعلن عنها بالأمس أرقاماً إيجابية، خصوصاً من حيث الفائض في الميزانية الذي يبلغ 90 مليار ريال، وهو أول فائض منذ عام 2013، إضافة إلى الإيرادات التريليونية الأولى منذ عام 2013 أيضاً، وهو ما يعكس الإصلاحات الاقتصادية المتوالية التي حققتها المملكة خلال الفترة الأخيرة على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي.

ويؤكّد فائض ميزانية 2022 الأرقام التي تحدثت بها وكالات التصنيف وبيوت الخبرة عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي في الفترة الماضية.

ويتحدث في الجلسة الأولى للملتقى كل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري، فيما تناقش الجلسة الثانية التحول والتطوير في الخدمات ويتحدث فيها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ووزير التعليم حمد آل الشيخ، ووزير الصحة فهد الجلاجل.

ويتحدث في الجلسة الثالثة حول ممكنات نمو القطاع الخاص، وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، ووزير النقل صالح الجاسر.

وتحت عنوان آفاق المستقبل تأتي الجلسة الرابعة التي يتحدث خلالها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة أحمد الخطيب، بجانب وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

وفي الجلسة الخامسة والأخيرة لليوم، بعنوان "موطن الطاقة" يشارك خلالها الأمير عبدالعزيز بن سلمان.