"التقني والمهني" تعلِّق التدريب في تبوك وضباء

بسبب الأمطار.. وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات

وجَّه المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، المهندس فهد المطيري، بتعليق التدريب اليوم الاثنين للوحدات التدريبية بمدينة تبوك ومحافظة ضباء.

ويأتي التعليق نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة، وعملاً بما جاءت به التعاميم المنظِّمة للتدريب في هذه الظروف، وحفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي التدريب.