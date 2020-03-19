تأهب لأسوأ الاحتمالات.. الجيش الألماني يرفع استعداداته للمشاركة في مواجهة "كورونا"

يحمي البنية الأساسية الحيوية ويوزع المعدات الطبية والأدوية

ذكرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم (الخميس)، أن الجيش يجري استعدادات للمساعدة في جهود التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، في حالة تعرض المؤسسات المدنية الأخرى لضغوط تفوق طاقتها في التعامل مع التفشي.

وأشارت "كارينباور" إلى أن الجيش يستعد لأسوأ الاحتمالات إذا أصيب عدد كبير جداً من الناس، ولديه الموارد البشرية للمساعدة.

وأفادت الوزيرة بأن الجيش أجرى اتصالات بالفعل مع مئات من ضباط الاحتياط الطبيين بالقوات المسلحة وسيكون الجيش قادراً على حماية البنية الأساسية الحيوية وتوزيع المعدات الطبية والأدوية إذا لزم الأمر.