"أمانة الطائف" توجه بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي مؤقتا

إنفاذا للتوجيهات والتوصيات الوقائية والاحترازية لمكافحة كورونا

إنفاذا للتوجيهات الصادرة والتوصيات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ، وجهت أمانة محافظة الطائف بإيقاف تقديم الشيشه والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

الطائف أمانة الطائف الشيشة المعسل المقاهي فيروس كورونا الجديد

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09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 12:27 AM

إنفاذا للتوجيهات والتوصيات الوقائية والاحترازية لمكافحة كورونا

"أمانة الطائف" توجه بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي مؤقتا

فهد العتيبي

الطائف

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إنفاذا للتوجيهات الصادرة والتوصيات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ، وجهت أمانة محافظة الطائف بإيقاف تقديم الشيشه والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

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الطائف أمانة الطائف الشيشة المعسل المقاهي فيروس كورونا الجديد

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