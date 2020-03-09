"أمانة الطائف" توجه بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي مؤقتا

إنفاذا للتوجيهات والتوصيات الوقائية والاحترازية لمكافحة كورونا

إنفاذا للتوجيهات الصادرة والتوصيات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ، وجهت أمانة محافظة الطائف بإيقاف تقديم الشيشه والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.