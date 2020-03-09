"أمانة الطائف" توجه بإيقاف تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي مؤقتا

إنفاذا للتوجيهات الصادرة والتوصيات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ، وجهت أمانة محافظة الطائف بإيقاف تقديم الشيشه والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.الطائف أمانة الطائف الشيشة المعسل المقاهي فيروس كورونا الجديد
إنفاذا للتوجيهات والتوصيات الوقائية والاحترازية لمكافحة كورونا
إنفاذا للتوجيهات الصادرة والتوصيات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ، وجهت أمانة محافظة الطائف بإيقاف تقديم الشيشه والمعسل في المقاهي مؤقتًا لأسباب وقائية واحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.