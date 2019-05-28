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دعا الجميع في المحافظة إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية

"911": أمطار غزيرة على الطائف يرجى الحيطة والحذر

دعا المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911 إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده محافظة الطائف الآن من هطولات مطرية غزيرة.

وقال المركز عبر حسابه في تويتر: الآن هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف؛ نودّ أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول.